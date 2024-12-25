В Казахстане разбился пассажирский самолет — появилось видео

На борту самолета было 105 пассажиров и 5 членов экипажа – все граждане России и Азербайджана.

В среду, 25 декабря, в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный, передает informburo.kz.

«Вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолёт сообщением «Баку – Грозный». Это самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование», - заявили в пресс-службе местного Комитета гражданской авиации.

По данным СМИ, самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. На борту было 105 пассажиров и 5 членов экипажа – все граждане России и Азербайджана.

«В Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», – сообщили в МЧС.

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