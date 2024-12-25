Обнародовали видео с места падения самолета в Казахстане

Самолет упал в казахстанском городе Актау.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

На борту находились 105 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как сообщает Lada.kz, известно о шести выживших.

Причиной аварии могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в авиакомпании.

Позже в сети обнародовали видео с места падения самолета.

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