У міському застосунку Київ Цифровий можна надіслати таємні привітання зі святами

У застосунок додали оновлення, у якому користувачі можуть стати таємними поштариками для випадкових людей.

У Києві оновили міський застосунок Київ Цифровий та додали функцію Таємний поштарик.

Із 25 грудня до 14 січня користувачі можуть створити цифрову поштівку, обрати святковий псевдонім, написати побажання до свят та відправити їх випадковому адресату. У відповідь надійде привітання від іншого користувача.

Щоб поширити Різдвяний настрій містом, потрібно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії.

«Якщо відправите поштівку, то й собі отримаєте від Таємного поштарика. З особливим побажанням, святковою музикою та малюнками українських ілюстраторів. Діліться поштівками в соцмережах і беріть участь у розіграші призів. Коли отримаєте поштівку, натисніть «поділитися» та пошерте ваші побажання в соцмережах. Вкажіть хештег #kyivdigital, аби ми не пропустили ваш допис», – додала команда Цифрового.

Виграти можна теплі аксесуари від крамниці Цифрового.

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