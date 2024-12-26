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В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги над РФ, — опитування

15:41, 26 грудня 2024
У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Британії різко знизилося бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги.
В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги над РФ, — опитування
Фото з відкритих джерел
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У семи країнах Західної Європи різко знизилась підтримка України до перемоги над РФ. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на результати опитування YouGov.

Опитування провели в грудні у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії.

Згідно з результатами, бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги (навіть якщо це означало б продовження війни) різко впало у всіх семи країнах за останні 12 місяців.

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну у критичний час залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії – 36%, але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно з січневими показниками 57%, 51% і 50%.

За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги.

Журналісти підкреслюють, що незрозуміло, чим спричинене таке зрушення — зниженням інтересу до війни чи зростаючою втомою.

У Франції, Німеччині та Швеції частка тих, хто бажає Україні перемоги – і вболіває за її перемогу, – залишається стабільною з початку 2023 року, хоча в інших країнах вона знизилася, додає видання.

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Німеччина рф Європа Україна Італія війна Іспанія Данія Франція Швеція Великобританія

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