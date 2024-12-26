Мокрий сніг та ожеледь – яка погода буде в Україні 27 грудня

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман.

В Україна у п’ятницю, 27 грудня, буде хмарно. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, синоптики прогнозують на крайньому півдні країни, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, на решті території без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман.

Вітер північно-східний (на заході та півночі країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 4-9° морозу (вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла).

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