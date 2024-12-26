Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

Джерело ілюстративного фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сумський районний суд Сумської області розглянув справу майора Євгена Г., який служить на посаді заступника командира бригади з психологічної підтримки персоналу однієї з бригад 11 армійського корпусу ЗСУ.

Як зазначено у матеріалах справи, восени 2024 року в бригаді, яка дислокується у Сумській області, почастішали випадки самовільного залишення служби – мобілізовані військовослужбовці раптом втікали з визначених їм позицій навіть зі зброєю.

На думку командування, причина самовільного залишення військовослужбовцями місць дислокації, полягала в тому, що майор Євген Г. не приділяв достатньої уваги психологічній підтримці мобілізованих, тобто недбало поставився до виконання своїх обов’язків.

Відтак стосовно майора було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Євген Г. своєї провини не визнав та пояснив, що він перебуває на вказаній посаді лише з червня 2024 року, при цьому у підрозділах бригади не вистачає молодших командирів, які б могли безпосередньо проводити психологічну роботу з військовослужбовцями. Також Євген Г. додав, що частина військовослужбовців з часом повернулася до своїх підрозділів.

Також майор додав, що за час служби він був нагороджений медаллю «За оборону рідної держави», «Хрестом Військова Честь», нагрудним знаком «За зразкову службу» ьа нагрудним знаком «За військову доблесть».

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що з матеріалів справи не зрозуміло, в чому конкретно полягає провина Євгена Г., немає навіть матеріалів службової перевірки, які б доводили провину майора.

Також суд звернув увагу, що функціональні обов’язки Євгена Г., як заступника командира бригади з психологічної підтримки, були затверджені командуванням лише 16 листопада 2024 року, а вже в той же день стосовно Євгена Г. було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Відтак суд дійшов висновку, що провина Євгена Г. недоведена.

6 грудня 2024 року Сумський райсуд Сумської області закрив провадження по справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. 17 грудня рішення суду набрало законної сили.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.