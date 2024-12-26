Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

Источник иллюстративного фото: Генеральный штаб ВСУ

Сумской районный суд Сумской области рассмотрел дело майора Евгения Г., который служит в должности заместителя командира бригады по психологической поддержке персонала одной из бригад 11 армейского корпуса ВСУ.

Как отмечено в материалах дела, осенью 2024 года в бригаде, которая дислоцируется в Сумской области, участились случаи самовольного ухода со службы – мобилизованные военнослужащие бежали с определенных им позиций даже с оружием.

По мнению командования, причина самовольного ухода военнослужащих из мест дислокации заключалась в том, что майор Евгений Г. не уделял достаточного внимания психологической поддержке мобилизованных, то есть небрежно отнесся к выполнению своих обязанностей.

В отношении майора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Евгений Г. своей вины не признал и объяснил, что он находится на указанной должности только с июня 2024 года, при этом в подразделениях бригады не хватает младших командиров, которые могли бы непосредственно проводить психологическую работу с военнослужащими. Также Евгений Г. добавил, что часть военнослужащих, со временем вернулась в свои подразделения.

Также майор добавил, что за время службы он был награжден медалью «За оборону родного государства», «Крестом Военная Честь», нагрудным знаком «За образцовую службу» и нагрудным знаком «За военную доблесть».

Изучив позиции сторон, суд отметил, что из материалов дела не понятно, в чем конкретно заключается вина Евгения Г., нет даже материалов служебной проверки, доказывающих вину майора.

Также суд обратил внимание, что функциональные обязанности Евгения Г. как заместителя командира бригады по психологической поддержке были утверждены командованием только 16 ноября 2024 года, а уже в тот же день в отношении Евгения Г. был составлен протокол о совершении административного правонарушения.

Таким образом, суд пришел к выводу, что вина Евгения Г. не доказана.

6 декабря 2024 года Сумской райсуд Сумской области закрыл производство по данному делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 17 декабря решение суда вступило в законную силу.

Автор: Вячеслав Хрипун

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