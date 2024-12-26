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В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на обучение

15:05, 26 декабря 2024
Как ранее объяснял соавтор законопроекта, речь идет о выезде на обучение в зарубежные вузы мужчин до 25 лет.
В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на обучение
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В Верховной Раде 26 декабря зарегистрирован законопроект 12361 о выезде из Украины отдельных категорий граждан на обучение. Среди инициаторов законопроекта народные депутаты Руслан Горбенко, Сергей Козырь, Ирина Кормышкина, Александр Федиенко, Никита Потураев, Вадим Ивченко, Павел Фролов и другие.

Текст еще не опубликован, впрочем, ранее соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко заявил, что народные депутаты готовят законопроект, который позволит студентам, обучающимся в иностранных высших учебных заведениях, свободно выезжать за пределы Украины. Как отметил он в комментарии Укринформу, «мы готовим законопроект, который позволит молодым людям, которые учатся за границей, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины», — сказал он.

По словам парламентария, речь идет о лицах в возрасте от 18 до 24 лет, которые являются студентами иностранных вузов дневной формы обучения.

«Мы должны предоставить этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это нужно также для сохранения связей молодежи с Родиной и родными, проживающими в Украине», – отметил Горбенко.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Верховный Суд в постановлении от 28 февраля 2024 года по делу 240/29892/22 указал, что отсрочка студенту в связи с обучением за границей не является основанием для снятия ограничений на выезд с Украины, введение которых продиктовано необходимостью мобилизации.

Вместе с тем, как ранее писала ««Судебно-юридическая газета», в другом постановлении от 12 ноября 2024 г. по делу №380/11916/22 Верховный Суд подтвердил противоправность отказа пограничников в пересечении границы студентом иностранного вуза, перечислив черты, которым должны соответствовать решения инспекторов АГПСУ.

В частности, КАС ВС указал, что решение об отказе в пересечении государственной границы должно быть обосновано с указанием причин отказа, а не просто со ссылкой на закон о правовом режиме военного положения. Кроме того, решение пограничников об отказе со ссылкой на непредоставление подтверждающих документов должно определять, какие документы нужно было предоставить.

По этому делу были высказаны два противоположных особых мнения.

Так, судья-докладчик Сергей Уханенко высказал особое мнение, но совпадающее с общей позицией, где дополнительно указал на следующие свои выводы:

  • ограничение реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины, которое предусмотрено статьей 33 Конституции, может устанавливаться исключительно законами Украины как актами высшей юридической силы;
  • ограничение реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины в случае введения на территории Украины военного положения прямо не закреплено ни в одном из законов Украины.

Впрочем, судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала другое особое мнение, в котором указала, что ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом.

«Ограничения на выезд из Украины для граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации (возрастом от 18 до 60 лет), обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 64 Конституции Украины).

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации, на основании абзаца 2 ч. 3 статьи 23 Закона №3543-XII, не является безусловным и самостоятельным основанием для пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения» - указала судья.

Автор: Наталя Мамченко

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