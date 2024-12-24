Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей КАС ВС 12 ноября 2024 года вынес постановление по делу №380/11916/22, в котором указал, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы должно быть обоснованным указанием причин отказа, а не просто со ссылкой на закон о правовом режиме военного положения. Как отметил КАС ВС, решение об отказе в пересечении государственной границы Украины является актом индивидуального действия, главной чертой которого является его конкретность (предельная четкость), а именно:

четкая формулировка конкретных юридических волеизъявлений субъектом административного права, издающим такой акт;

решение с их помощью конкретных, а именно индивидуальных, дел или вопросов, возникающих в сфере государственного управления;

четкая определенность адресата, конкретного лица или лиц;

возникновение конкретных административно-правовых отношений, обусловленных этими актами;

четкое соответствие такового акта нормам действующего законодательства.

Также общими требованиями, предъявляемыми к актам индивидуального действия, как актам правоприменения, являются их обоснованность и мотивированность, то есть приведение субъектом властных полномочий конкретных оснований его принятия (фактических и юридических), а также убедительных и понятных мотивов его принятия.

Следовательно, решение пограничников об отказе со ссылкой на непредоставление подтверждающих документов должно определять, какие документы нужно было предоставить.

По этому делу мужчина с октября 2021 года был принят на стационарное обучение в Высшую школу экономики Стальная Воля (Польша). ТЦК выдал ему справку для выезда за границу для учебы. Однако ему отказано в пересечении государственной границы.

Решением Львовского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда, иск студента был удовлетворен, признано противоправным и отменено решение пограничной службы.

Верховный Суд отказал пограничникам в удовлетворении их кассационной жалобы и оставил решение судов, удовлетворивших иск студента, в силе.

Впрочем, судья КАС ВС Олеся Радышевская, участвовавшая в рассмотрении данного дела, не согласилась с таким решением коллег и высказала особое мнение.

Как отметила судья, стабильной является практика Верховного Суда, что на период действия правового режима военного положения предусмотрена возможность ограничения, в частности, установленного статьей 33 Конституции Украины, права свободно покидать территорию Украины.

«Ограничения на выезд из Украины для граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации (возрастом от 18 до 60 лет), обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 64 Конституции Украины).

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации, на основании абзаца 2 ч. 3 статьи 23 Закона №3543-XII, не является безусловным и самостоятельным основанием для пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения» - указала судья (напомним, что такая позиция, к примеру, высказанная КАС ВС в постановлении по делу 240/29892/22).

«Принимая во внимание правовую позицию, которой придерживается Верховный Суд по спорам этой категории, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на которую имеет право истец, согласно абзацу 2 ч. 3 статьи 23 Закона № 3543-XII, в условиях действия военного положения не является основанием для снятия ограничений на выезд из Украины, предусмотренных в пункте 2-6 Правил пересечения государственной границы Предписания пункта 2-6 Правил пересечения государственной границы (в редакции, действующей с 02.04.2022) ограничивают право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы (на выезд из Украины) во время действия военного положения» - подчеркнула она .

Относительно вывода о необоснованности и немотивированности обжалуемого решения об отказе истцу в пересечении государственной границы, ведь в нем не указана конкретная норма законодательства, на основании которой истцу был ограничен выезд из Украины, и не указаны конкретные документы, которые не поданы истцом, что стало основанием для отказа в пересечении государственной границы Украины, то Верховный Суд, как отметила Олеся Радышевская, по этому вопросу также высказывал соображения.

Так, наличие такого недостатка, как неустановление конкретного основания для отказа в пересечении границы в спорном решении, а именно, какие документы кроме предоставленных, должен бы подать истец, для возможности пересечения границы, по мнению Верховного Суда в указанных постановлениях, не является безусловным основанием для отмены спорного решения, которое в целом отвечает критериям, определенным в части второй статьи 2 КАС Украины, и не влияет на его законность.

Следовательно, обстоятельства этого дела подобны обстоятельствам, которые уже были предметом рассмотрения Верховным Судом.

«Исходя из приведенных правовых позиций, согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы, право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено» - подытожила судья.

Напомним, что по этому делу судья-докладчик Сергей Уханенко высказал особое мнение, но совпадающее с общей позицией постановления ВС. В нем он дополнительно указал на следующие свои выводы:

ограничение реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины, которое предусмотрено статьей 33 Конституции Украины, может устанавливаться исключительно законами Украины как актами высшей юридической силы;

ограничение реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины в случае введения на территории Украины военного положения прямо не закреплено ни в одном из законов Украины;

исследованные нормы Конституции Украины, Законов «О правовом режиме военного положения», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» в своей совокупности можно считать законом в понимании статьи 33 Конституции Украины, в то же время такой закон не отвечает критериям «качества закона» и противоречит принципу юридической определенности как составляющей верховенства права, что исключает возможность их применения к спорным правоотношениям.

Автор: Наталя Мамченко

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