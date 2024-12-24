Латвия передала Украине 612 конфискованных у нетрезвых водителей авто на 2,25 млн евро

Украина получила от Латвии авто для гуманитарных нужд.

Фото: 24 Канал

Украина получила от Латвии 612 автомобилей, конфискованных у водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Общая стоимость переданных машин оценивается в 2,25 млн евро, сообщает латвийская Служба государственных доходов (VID), передает Delfi.

Решение стало возможным после принятия Сеймом Латвии 16 февраля 2023 года поправок к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине транспортные средства, которые перешли в собственность государства.

С момента вступления в силу этих изменений правительство Латвии приняло несколько решений о передаче автомобилей Украине. По данным VID, все 612 машин уже переданы в поддержку украинского населения.

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