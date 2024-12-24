В каких случаях минимальное налоговое обязательство определяется налоговым органом - разъяснение

Для земельных участков, которые относятся к сельхозугодиям (паям) и не переданы в аренду или иное пользование по договорам, общее минимальное налоговое обязательство рассчитывает Государственная налоговая служба.

Налоговая служба во Львовской области сообщает, в каких случаях минимальное налоговое обязательство определяется налоговым органом.

Отмечается, что для налогоплательщиков - владельцев земельных участков, которые отнесены к сельскохозяйственным угодьям (паи) и не переданы в аренду или иное пользование на основании договоров, заключенных и зарегистрированных в соответствии с законодательством, общее минимальное налоговое обязательство (далее - МНО) определяется контролирующим органом.

Контролирующим органом проводится сверка с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром о праве собственности на земельные участки и информации о зарегистрированных договорах аренды.

Следовательно, для физических лиц, которые в соответствии с нормами законодательства оформили должным образом договор аренды с юридическим лицом, агрохолдингом и т.п., МНО контролирующим органом не определяется. В таком случае МНО за такие земли платит арендатор.

Также если физическое лицо, которому начислено МНО, а оно имеет в наличии заключенные договоры аренды, зарегистрированные в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, в том числе договоры аренды, заключенные до 2013 года, такие документы необходимо предоставить в контролирующий орган для проведения сверки.

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