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В яких випадках мінімальне податкове зобов'язання визначається податковим органом — роз’яснення

20:05, 24 грудня 2024
Для земельних ділянок, що належать до сільгоспугідь (паїв) і не передані в оренду чи інше користування за договорами, загальне мінімальне податкове зобов’язання розраховує Державна податкова служба.
В яких випадках мінімальне податкове зобов'язання визначається податковим органом — роз’яснення
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Податкова служба у Львівській області повідомляє, в яких випадках мінімальне податкове зобов'язання визначається податковим органом. 

Зазначається, що для платників податку - власників земельних ділянок, які віднесені до сільськогосподарських угідь (паї) та не передані в оренду або інше користування на підставі договорів, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства, загальне мінімальне податкове зобов'язання (далі - МПЗ) визначається контролюючим органом.

Контролюючим органом проводиться звірка з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром щодо права власності на земельні ділянки та інформації щодо зареєстрованих договорів оренди.

Отже, для фізичних осіб, які відповідно до норм законодавства оформили належним чином договір оренди з юридичною особою, агрохолдингом тощо,  МПЗ контролюючим органом не визначається. У такому разі МПЗ за такі землі сплачує орендар.

Також якщо фізична особа, якій нараховано МПЗ, а вона має в наявності укладені договори оренди, зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у тому числі договори оренди, укладені до 2013 року, такі документи необхідно надати до контролюючого органу для проведення звірки.

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