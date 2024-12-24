З чого складається комплект індивідуального захисту військовослужбовця – роз'яснення Міноборони

Які ключові засоби для безпеки військовослужбовців ЗСУ та ДССТ.

Джерело фото: Міноборони

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Міністерство оборони забезпечує військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту сучасними та ефективними засобами захисту. Забезпечення засобами індивідуального захисту відбувається відповідно до Норм №1 (бойовий єдиний комплект) та №2 (бойовий спеціальний комплект). Це передбачає наказ Міністерства оборони №232 від 29 квітня 2016 року.

Особовому складу видаються:

Засоби балістичного захисту

Шолом бойовий балістичний – для захисту голови від уламків під час виконання бойових дій та навчально-бойових завдань.

Бронежилет модульний – для захисту від куль та уламків, з можливістю адаптації під різні бойові умови. Складається з базової конструкції:

- чохол з фронтальним м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

- чохол з тильним м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

- камербанд – бокові чохли з м’якими балістичними елементами;

- чохол захисту паху з м’яким балістичним елементом;

- чохли захисту шиї з м’якими балістичними елементами;

- ремінь розвантажувальний з м’яким балістичним елементом;

- чохли з м’яким балістичним елементом захисту плечей;

- чохли з м’яким балістичним елементом захисту стегон.

Засоби захисту слуху

Беруші спеціальні індивідуальні – для захисту слуху від високих рівнів шуму під час бойових дій. Це вкладки багаторазового використання. Діляться на два типи:

- вкладки невід’ємно з’єднані між собою шнуром;

- застосовується механізм перемикання, що дозволяє використовувати його в декількох режимах, з різними значеннями поглинання зовнішніх шумів.

Навушники спеціальні – мають систему активного зниження шуму, призначені забезпечити захист органів слуху від небезпечних рівнів шумів та гучних звуків: вибуху, пострілів тощо. Також дозволяють користувачу чути всі звуки навколишнього середовища за допомогою зовнішніх мікрофонів.

Навушники забезпечують можливість прийому-передачі голосової інформації та попереджувальних сигналів. Вони поділяються на типи, які відрізняються один від одного місцем розміщення дуги притискального пристрою (над головою або за головою).

Засоби захисту органів зору

Окуляри захисні балістичні – для захисту очей від різноманітних загроз штучного (дії лазерів, твердих уламків чи бризок рідини тощо) та природного походження (ультрафіолетове випромінювання, пісок, пил тощо). Вони також ефективні під час будь-якої комбінації таких загроз при виконанні бойових та навчально-бойових завдань.

Сумісно використовується із шоломами, прицілами нічного бачення, оптичними приладами (біноклями, прицілами, зоровими трубами) та індивідуальними засобами захисту слуху (навушниками, берушами).

Базовий комплект предмета складається з таких елементів:

- оправа, що фіксує світлофільтр та має дужки для утримання предмета на обличчі користувача;

- наносник;

- світлофільтр прозорий (CLEAR);

- світлофільтр для захисту від впливу сонячних променів (GREY);

- світлофільтр підвищеної контрастності (ORANGE);

- еластичний утримуючий ремінець;

- два мішки для зберігання світлофільтрів та догляду за ними;

- чохол для зберігання та транспортування;

- інструкція з використання та догляду українською мовою.

Окуляри-маска захисні балістичні – призначення ідентичне балістичним захисним окулярам, однак має інший склад:

- оправа, що фіксує світлофільтр та тримає предмет на обличчі користувача;

- світлофільтр прозорий (CLEAR);

- світлофільтр для захисту від впливу сонячних променів (GREY);

- світлофільтр підвищеної контрастності (ORANGE);

- наголовний еластичний ремінь, що забезпечує прилягання предмета до обличчя та його фіксацію на голові або шоломі;

- ущільнювач: частина оправи, яка забезпечує комфортне та щільне прилягання предмета до обличчя (доступний у варіантах: з додатковим пористим матеріалом або без нього);

- два мішки для зберігання світлофільтрів та догляду за ними;

- чохол для зберігання та транспортування;

- противідблисковий чохол: для запобігання демаскуючим відблискам від лінзи при розміщенні предмета зверху на шоломі, а також для захисту в такому положенні від піску, пилу та інших дрібних частинок уламків (колір чохла вказується окремо);

- інструкція з використання та догляду українською мовою.

Засоби захисту рук

Рукавички захисні – для захисту рук від механічних впливів, можливих ризиків при роботі з мотузками, фалами під час експлуатації в польових умовах, виконанні бойових та навчально-бойових завдань, ведення бойових дій.

Рукавички тактичні – забезпечують захист від механічних впливів під час тренувань та проведення практичних стрільб зі стрілецької зброї.

Засоби захисту суглобів

Налокітники тактичні бойові – призначені для захисту ліктьових суглобів від пошкоджень та травм. Складаються з:

- основи, яка призначена для зручності припасування виробу на верхніх кінцівках користувача;

- чашки з ударостійкого матеріалу (кріпиться на основу);

- м’якої вставки для амортизації удару (розміщується в основі виробу);

- двох тканих еластичних стрічок;

- двох пряжок-рамок на одну щілину.

Наколінники тактичні бойові – забезпечують захист колінного суглоба під час знаходження в позі напівсидячи з упором на коліно. Складається з:

- основи, що виконує фіксуючу функцію виробу,

- чашки з ударостійкого пластику,

- м’якої вставки та двох тканих стрічок одна з яких еластична.

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