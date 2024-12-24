Знижки на пальне, резерв квитків та бонуси – в Армія+ запустили програму «Плюси» для військових

Міноборони запустило програму «Плюси» для військових військовослужбовців ЗСУ, НГУ та ДССТУ.

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск нової програми «Плюси» у мобільному застосунку «Армія+», яка надаватиме військовослужбовцям додаткові привілеї у співпраці з бізнесом.

Основні можливості програми:

Спеціальні пропозиції на товари та послуги для 500 тисяч користувачів застосунку.

Резерв квитків для військових від «Укрзалізниці».

Знижки на пальне та 30% знижки на меню АЗК від «Укрнафти».

Програма доступна для військовослужбовців ЗСУ, НГУ та ДССТУ. У майбутньому її відкриють для всіх Сил оборони України.

До програми долучатимуться нові бізнеси, розширюючи перелік привілеїв для військових. Серед них – знижки на послуги, пріоритетний доступ до культурних заходів та інші бонуси.

Міністерство оборони прагне покращити підтримку українських захисників і зробити їхнє повсякденне життя комфортнішим.

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