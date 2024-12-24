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Скидки на топливо, резерв билетов и бонусы – в Армия+ запустили программу «Плюсы» для военных

14:25, 24 декабря 2024
Минобороны запустило программу «Плюсы» для военнослужащих ВСУ, НГУ и ГССТУ.
Скидки на топливо, резерв билетов и бонусы – в Армия+ запустили программу «Плюсы» для военных
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Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске новой программы «Плюсы» в мобильном приложении «Армия+», которая будет предоставлять военнослужащим дополнительные привилегии в сотрудничестве с бизнесом.

Основные возможности программы:

  • Специальные предложения на товары и услуги для 500 тысяч пользователей приложения.
  • Резерв билетов для военных от «Укрзализныци».
  • Скидки на топливо и 30% скидки на меню АЗК от «Укрнафты».

Программа доступна для военнослужащих ВСУ, НГУ и ГССТУ. В будущем ее откроют для всех Сил обороны Украины.

К программе будут присоединяться новые бизнесы, расширяя перечень привилегий для военных. Среди них - скидки на услуги, приоритетный доступ к культурным мероприятиям и другие бонусы.

Министерство обороны стремится улучшить поддержку украинских защитников и сделать их повседневную жизнь более комфортной.

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Нацгвардия ВСУ военные Минобороны Рустем Умеров Армия+

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