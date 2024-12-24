Скидки на топливо, резерв билетов и бонусы – в Армия+ запустили программу «Плюсы» для военных

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске новой программы «Плюсы» в мобильном приложении «Армия+», которая будет предоставлять военнослужащим дополнительные привилегии в сотрудничестве с бизнесом.
Основные возможности программы:
Программа доступна для военнослужащих ВСУ, НГУ и ГССТУ. В будущем ее откроют для всех Сил обороны Украины.
К программе будут присоединяться новые бизнесы, расширяя перечень привилегий для военных. Среди них - скидки на услуги, приоритетный доступ к культурным мероприятиям и другие бонусы.
Министерство обороны стремится улучшить поддержку украинских защитников и сделать их повседневную жизнь более комфортной.
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