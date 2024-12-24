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Майя Санду сложила присягу на второй срок президента Молдовы

15:01, 24 декабря 2024
Майя Санду официально сложила присягу на свой второй срок во Дворце Республики в Кишиневе.
Майя Санду сложила присягу на второй срок президента Молдовы
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Переизбранная президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу на свой второй срок во Дворце Республики в Кишиневе.

В своей речи она поблагодарила граждан за новый мандат и подчеркнула важность единства в сложные времена.

Санду отметила, что, несмотря на многочисленные кризисы, включая экономические трудности, энергетический кризис и последствия российского вторжения в Украину, стране удалось сохранить мир и защитить демократические ценности.

"Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью. Не забывайте, что значит наша Молдова - наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля, амбиции", - сказала Санду.

Ранее сообщалось, что Майя Санду официально победила на президентских выборах в Молдове.

Глава Гагаузской территориальной автономии в составе Республики Молдова Евгения Гуцул заявила, что не будет признавать легитимность президента Молдовы Санду.

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