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В школах Польши детей учат стрелять и оказывать первую помощь — все из-за российской угрозы

19:47, 24 декабря 2024
Предмет, включающий обучение стрельбе и первую помощь, является обязательным для учащихся от 14 до 16 лет.
В школах Польши детей учат стрелять и оказывать первую помощь — все из-за российской угрозы
Иллюстративное фото, источник - rbc.ua
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Польша ввела в школы обязательные уроки по безопасности для детей. Они включают обучение стрельбе и первую помощь. Об этом сообщает Euronews.

Предмет «Образование ради безопасности» является обязательным для учащихся от 14 до 16 лет.

Так, занятия по огневой подготовке для детей направлены на развитие навыков, необходимых для реагирования на угрозы, связанные с войной.

Программа включает безопасное обращение с оружием и основы тактического спасения. Для обеспечения безопасности обучение проводится с помощью лазерных пистолетов, вместо боевых патронов, в специально подготовленных спортзалах.

Занятия будут длиться не более часа в неделю и будут охватывать темы, связанные с национальной безопасностью, действиями в чрезвычайных ситуациях, основами оказания первой медицинской помощи и медицинским образованием.

Как отмечает Министерство образования Польши, занятия по огневой подготовке внедряются во всех 18 тыс. школ страны. Первые шаги реформы, касающиеся образования в области безопасности, были предприняты еще с сентября 2022 года, но теперь уроки безопасности станут обязательными для всех учеников.

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Польша дети оружие безопасность война школа

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