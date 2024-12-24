У школах Польщі дітей вчать стріляти та надавати першу допомогу — все через російську загрозу

Предмет , який включає навчання стрільбі та першу допомогу, є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років.

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Польща запровадила у школах обов’язкові уроки з безпеки для дітей. Вони включають навчання стрільбі та першу допомогу. Про це повідомляє Euronews.

Предмет «Освіта заради безпеки» є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років.

Так, заняття з вогневої підготовки для дітей спрямовані на розвиток навичок, необхідних для реагування на загрози, пов’язані з війною.

Програма охоплює безпечне поводження зі зброєю та основи тактичного порятунку. Для забезпечення безпеки, навчання проводиться за допомогою лазерних пістолетів, замість бойових патронів, у спеціально підготовлених спортзалах.

Заняття триватимуть не більше години на тиждень і охоплюватимуть теми, пов’язані з національною безпекою, діями під час надзвичайних ситуацій, основами надання першої медичної допомоги та медичною освітою.

Як зазначає Міністерство освіти Польщі, заняття з вогневої підготовки впроваджуються в усіх 18 тис. шкіл країни. Перші кроки реформи, що стосуються освіти в галузі безпеки, були здійснені ще з вересня 2022 року, але тепер уроки з безпеки стануть обов’язковими для всіх учнів.

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