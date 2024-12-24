Суд вирішив питання щодо законності виплат за анульований науковий ступінь — деталі справи

Позивач звернувся до суду з вимогою повернення надбавки за науковий ступінь, яку відповідач отримав на підставі диплома, визнаного згодом недійсним через академічний плагіат.

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу позивача, подану на рішення місцевого суду, яким йому відмовлено у задоволенні позову до відповідача про повернення безпідставно набутого майна (грошових коштів). Про це повідомляє пресслужба суду.

Апелянт просив скасувати оскаржуване судове рішення й ухвалити нове — про задоволення позову в повному обсязі.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних вимог за наступних підстав.

Із матеріалів справи відомо, що відповідач, будучи керівником підприємства, захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Наказом підприємства на підставі пункту 4.7 розділу ІV Колективного договору відповідачеві було встановлено надбавку за науковий ступінь кандидата технічних наук в розмірі 15 відсотків від посадового окладу, яку він отримував до переведення на нову посаду.

Пізніше наказом Міністерства освіти і науки України відповідача позбавлено наукового ступеня кандидата технічних наук, а диплом визнано недійсним, оскільки під час написання дисертації він допустив академічний плагіат, порушивши норми законодавства про авторські і суміжні права.

Вважаючи кошти, які отримував відповідач за науковий ступінь, безпідставно набутими, позивач звернувся до суду з позовом про їх повернення.

Апеляційний суд прийшов до висновку про законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення місцевого суду, постановленого з дотриманням норм матеріального і процесуального права, тому відмовив позивачеві у задоволенні апеляційної скарги.

Статтею 1215 Цивільного кодексу України (далі у тексті — ЦК України) передбачене загальне правило, коли набуте особою без достатньої правової підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню.

Згідно з ч. 1 цієї статті не підлягає поверненню заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.

При цьому правильність здійснених розрахунків, за якими була проведена виплата, а також добросовісність набувача презюмуються, і відповідно тягар доказування наявності рахункової помилки та недобросовісності набувача покладається на платника відповідних грошових сум.

Вказане вище відповідає правовій позиції Верховного Суду, що висловлена ним у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі № 753/15556/15-ц.

Отже, надбавка за науковий ступінь є складовою заробітної плати, розмір якої визначається у колективному договорі, та не підлягає поверненню як безпідставно набуте майно, якщо відсутня розрахункова помилка при визначенні її розміру та відсутня недобросовісність набувача такого майна (грошових коштів).

Як правильно встановив суд першої інстанції, позивач у справі не довів ні наявності розрахункової помилки, ні недобросовісних дій відповідача щодо нарахування та виплати йому надбавки за науковий ступінь.

На момент прийняття роботодавцем рішення про виплату надбавки за науковий ступінь, яке оформлене відповідним наказом, відповідач у порядку, встановленому чинним законодавством, на засіданні спеціалізованої вченої ради захистив дисертацію та мав чинний диплом кандидата технічних наук.

Провівши публічний захист дисертації та отримавши позитивні рішення як спеціалізованої вченої ради, так і Міністерства освіти і науки України, які проводили експертизу дисертації, відповідач не знав і не міг знати про наявність будь-яких претензій до якості його наукової роботи, а отримавши у встановлений законом спосіб диплом кандидата технічних наук, вважав, що свій науковий ступінь він отримав законно, а його дисертація відповідає встановленим вимогам.

Такі обставини виключають оцінку дій відповідача у спірних правовідносинах як недобросовісні.

Оскільки передбачені ст.ст. 1212, 1215 ЦК України підстави для повернення безпідставно набутих коштів відсутні, місцевий суд правомірно відмовив у задоволенні позову.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 19 грудня 2024 року у справі № 556/1382/24 (провадження № 22-ц/4815/1367/24).

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