Визначальні умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку від призову — огляд практики КАС ВС

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС, за листопад 2024 року.

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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за листопад 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

уповноваженого центрального органу виконавчої влади щодо здійснення державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки;

застосування органом місцевого самоврядування спрощеної регуляторної процедури ухвалення нормативно-правового акта в період дії воєнного стану;

визначальні умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;

врахування територіальної віддаленості при визначенні місця відбування покарання засудженого;

обов’язок податкового органу прийняти попереднє рішення в ході розгляду заяви про неможливість своєчасного виконання платником податків своїх податкових обов’язків та належним чином вмотивувати рішення, прийняте за наслідками розгляду такої заяви;

визначення акцизних складів та обґрунтованість штрафних санкцій за порушення у сфері обігу пального;

нарахування пені за зовнішньоекономічним договором та можливість судового оскарження повноважень банку щодо валютного нагляду.

Заслуговують на увагу також висновки Верховного Суду з питань застосування процесуального закону, зокрема стосовно:

участі суб'єкта господарювання в оскарженні судових рішень щодо призначення пенсій на пільгових умовах;

поновлення строку звернення до суду для осіб, мобілізованих на військову службу;

можливості оскарження в порядку адміністративного судочинства акта проведення розслідування нещасного випадку – травмування військовослужбовця.

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