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Визначальні умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку від призову — огляд практики КАС ВС

15:35, 24 грудня 2024
В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС, за листопад 2024 року.
Визначальні умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку від призову — огляд практики КАС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за листопад 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

  • уповноваженого центрального органу виконавчої влади щодо здійснення державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки;
  • застосування органом місцевого самоврядування спрощеної регуляторної процедури ухвалення нормативно-правового акта в період дії воєнного стану;
  • визначальні умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;
  • врахування територіальної віддаленості при визначенні місця відбування покарання засудженого;
  • обов’язок податкового органу прийняти попереднє рішення в ході розгляду заяви про неможливість своєчасного виконання платником податків своїх податкових обов’язків та належним чином вмотивувати рішення, прийняте за наслідками розгляду такої заяви;
  • визначення акцизних складів та обґрунтованість штрафних санкцій за порушення у сфері обігу пального;
  • нарахування пені за зовнішньоекономічним договором та можливість судового оскарження повноважень банку щодо валютного нагляду.

Заслуговують на увагу також висновки Верховного Суду з питань застосування процесуального закону, зокрема стосовно:

  • участі суб'єкта господарювання в оскарженні судових рішень щодо призначення пенсій на пільгових умовах;
  • поновлення строку звернення до суду для осіб, мобілізованих на військову службу;
  • можливості оскарження в порядку адміністративного судочинства акта проведення розслідування нещасного випадку – травмування військовослужбовця.

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Верховний Суд призов судова практика КАС ВС мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

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