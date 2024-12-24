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Определяющие условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку от призыва — обзор практики КАС ВС

15:35, 24 декабря 2024
В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС за ноябрь 2024 года.
Определяющие условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку от призыва — обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за ноябрь 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, сформулированные судебными палатами и коллегиями судей КАС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

  • уполномоченного центрального органа исполнительной власти по осуществлению государственного надзора в сфере техногенной и пожарной безопасности;
  • применение органом местного самоуправления упрощенной регуляторной процедуры принятия нормативно правового акта в период действия военного положения;
  • определяющие условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • учет территориальной удаленности при определении места отбывания наказания осужденного;
  • обязанность налогового органа принять предварительное решение в ходе рассмотрения заявления о невозможности своевременного исполнения налогоплательщиком своих налоговых обязанностей и должным образом мотивировать решение, принятое по результатам рассмотрения такого заявления;
  • определение акцизных составов и обоснованность штрафных санкций за нарушение в сфере обращения горючего;
  • начисление пени по внешнеэкономическому договору и возможность судебного обжалования полномочий банка по валютному надзору.

Заслуживают внимания также выводы Верховного Суда по вопросам применения процессуального закона, в частности:

  • участия предприятия в обжаловании судебных решений по назначению пенсий на льготных условиях;
  • возобновление срока обращения в суд для лиц, мобилизованных на военную службу;
  • возможности обжалования порядке административного судопроизводства акта проведения расследования несчастного случая – травмирование военнослужащего.

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