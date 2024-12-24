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В Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру

13:49, 24 декабря 2024
В Минюсте отмечают, что все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил.
В Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру
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Как объясняют в Министерстве юстиции, из-за кибератаки с 19 декабря временно ограничен доступ к государственным реестрам Минюста, включая Реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Следовательно, сейчас невозможно ни получить данные из реестра, ни внести изменения.

В то же время в Минюсте отмечают, что все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил.

«Так что разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру — манипуляция», - указывают там.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что, с юридической точки зрения, регистрация — это не просто внесение записи в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом.

«Именно поэтому владельцы имущества должны быть уверены в незыблемости их прав», - заявили в Министерстве.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст недвижимость

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