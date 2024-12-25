SUD.UA поздравляет с Рождеством Христовым!

«Судебно-юридическая газета» поздравляет со светлым праздником Рождества Христова!

25 декабря украинцы отмечают Рождество Христово по новоюлианскому календарю. Этот праздник считается одним из самых значительных праздников в церковном календаре.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с этим светлым праздником и желает добра, искренности и милосердия.

Пусть Рождественская звезда станет символом новой надежды, силы и единства для каждого.

Желаем, чтобы в Ваших домах всегда были любовь, тепло и уют. Пусть 2025 год станет годом победы, возрождения и счастливого будущего для всей нашей страны!

Верим, что общий труд и непоколебимая вера приведут нас к светлому будущему!

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