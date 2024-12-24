Мая Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Мая Санду офіційно склала присягу на свій другий термін у Палаці Республіки в Кишиневі.

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Переобрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу на свій другий термін у Палаці Республіки в Кишиневі.

У своїй промові вона подякувала громадянам за новий мандат і підкреслила важливість єдності у складні часи.

Санду зазначила, що попри численні кризи, включаючи економічні труднощі, енергетичну кризу та наслідки російського вторгнення в Україну, країні вдалося зберегти мир і захистити демократичні цінності.

«Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції», – сказала Санду.

Раніше ми писали, що Мая Санду офіційно перемогла на президентських виборах у Молдові.

Глава Гагаузької територіальної автономії у складі Республіки Молдова Євгенія Гуцул заявила, що не визнаватиме легітимність президентки Молдови Маї Санду.

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