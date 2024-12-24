Из чего состоит комплект индивидуальной защиты военнослужащего – разъяснение Минобороны

Министерство обороны обеспечивает военнослужащих Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта современными и эффективными средствами защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты происходит в соответствии с Нормами №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). Это предусматривает приказ Министерства обороны №232 от 29 апреля 2016 года.
Личному составу выдаются:
Средства баллистической защиты
Шлем боевой баллистический – для защиты головы от обломков при выполнении боевых действий и учебно-боевых задач.
Бронежилет модульный – для защиты от пуль и отломков, с возможностью адаптации под разные боевые условия. Состоит из базовой конструкции:
- чехол с мягким фронтальным баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- камербанд – боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами;
- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;
- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;
- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.
Средства защиты слуха
Беруши специальные индивидуальные - для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. Это вкладки многократного использования. Делятся на два типа:
- вкладки неотъемлемо соединены между собой шнуром;
- применяется механизм переключения, позволяющий использовать его в нескольких режимах, с разными значениями поглощения внешних шумов.
Наушники специальные – имеют систему активного снижения шума, предназначенные для защиты органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и т.д. Также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды посредством внешних микрофонов.
Наушники обеспечивают возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Они делятся на типы, отличающиеся друг от друга местом размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).
Средства защиты органов зрения
Очки защитные баллистические – для защиты глаз от различных угроз искусственного (действия лазеров, твердых обломков или брызг жидкости и т.п.) и природного происхождения (ультрафиолетовое излучение, песок, пыль и т.д.). Они также эффективны при любой комбинации таких угроз при выполнении боевых и учебно-боевых задач.
Совместимо используется со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами (биноклями, прицелами, зрительными трубами) и индивидуальными средствами защиты слуха (наушниками, берушами).
Базовый комплект предмета состоит из следующих элементов:
- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая скобки для удержания предмета на лице пользователя;
- наносчик;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- эластичный удерживающий ремешок;
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Очки-маска защитные баллистические – назначение идентично баллистическим защитным очкам, однако имеет другой состав:
- оправа, фиксирующая светофильтр и держащая предмет на лице пользователя;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- головной эластичный ремень, обеспечивающий прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;
- уплотнитель: часть оправы, которая обеспечивает комфортное и плотное прилегание предмета к лицу (доступен в вариантах: с дополнительным ячеистым материалом или без него);
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- противобликовый чехол: для предотвращения демаскирующих бликов от линзы при размещении предмета сверху на шлеме, а также для защиты в таком положении от песка, пыли и других мелких частиц отломков (цвет чехла указывается отдельно);
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Средства защиты рук
Перчатки защитные – для защиты рук от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами при эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведении боевых действий.
Перчатки тактические – обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведение практических стрельб из стрелкового оружия.
Средства защиты суставов
Налокотники боевые – предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Состоят из:
- основы, предназначенные для удобства подгонки изделия на верхних конечностях пользователя;
- чашки из ударопрочного материала (крепится на основание);
- мягкой вставки для амортизации удара (размещается в основе изделия);
- двух тканых эластичных лент;
- двух пряжек-рамок на одну щель.
Наколенники тактические боевые – обеспечивают защиту коленного сустава при нахождении в позе полусидя с упором на колено. Состоит из:
- основы, выполняющие фиксирующую функцию изделия,
- чашки из ударопрочного пластика,
- мягкой вставки и двух тканых лент одна из которых эластичная.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.