Из чего состоит комплект индивидуальной защиты военнослужащего – разъяснение Минобороны

Какие ключевые средства безопасности военнослужащих ВСУ и ГССТ.

Источник фото: Минобороны

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Министерство обороны обеспечивает военнослужащих Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта современными и эффективными средствами защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты происходит в соответствии с Нормами №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). Это предусматривает приказ Министерства обороны №232 от 29 апреля 2016 года.

Личному составу выдаются:

Средства баллистической защиты

Шлем боевой баллистический – для защиты головы от обломков при выполнении боевых действий и учебно-боевых задач.

Бронежилет модульный – для защиты от пуль и отломков, с возможностью адаптации под разные боевые условия. Состоит из базовой конструкции:

- чехол с мягким фронтальным баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

- камербанд – боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами;

- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;

- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;

- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;

- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;

- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.

Средства защиты слуха

Беруши специальные индивидуальные - для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. Это вкладки многократного использования. Делятся на два типа:

- вкладки неотъемлемо соединены между собой шнуром;

- применяется механизм переключения, позволяющий использовать его в нескольких режимах, с разными значениями поглощения внешних шумов.

Наушники специальные – имеют систему активного снижения шума, предназначенные для защиты органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и т.д. Также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды посредством внешних микрофонов.

Наушники обеспечивают возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Они делятся на типы, отличающиеся друг от друга местом размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).

Средства защиты органов зрения

Очки защитные баллистические – для защиты глаз от различных угроз искусственного (действия лазеров, твердых обломков или брызг жидкости и т.п.) и природного происхождения (ультрафиолетовое излучение, песок, пыль и т.д.). Они также эффективны при любой комбинации таких угроз при выполнении боевых и учебно-боевых задач.

Совместимо используется со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами (биноклями, прицелами, зрительными трубами) и индивидуальными средствами защиты слуха (наушниками, берушами).

Базовый комплект предмета состоит из следующих элементов:

- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая скобки для удержания предмета на лице пользователя;

- наносчик;

- светофильтр прозрачный (CLEAR);

- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

- эластичный удерживающий ремешок;

- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

- чехол для хранения и транспортировки;

- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Очки-маска защитные баллистические – назначение идентично баллистическим защитным очкам, однако имеет другой состав:

- оправа, фиксирующая светофильтр и держащая предмет на лице пользователя;

- светофильтр прозрачный (CLEAR);

- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

- головной эластичный ремень, обеспечивающий прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;

- уплотнитель: часть оправы, которая обеспечивает комфортное и плотное прилегание предмета к лицу (доступен в вариантах: с дополнительным ячеистым материалом или без него);

- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

- чехол для хранения и транспортировки;

- противобликовый чехол: для предотвращения демаскирующих бликов от линзы при размещении предмета сверху на шлеме, а также для защиты в таком положении от песка, пыли и других мелких частиц отломков (цвет чехла указывается отдельно);

- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Средства защиты рук

Перчатки защитные – для защиты рук от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами при эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведении боевых действий.

Перчатки тактические – обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведение практических стрельб из стрелкового оружия.

Средства защиты суставов

Налокотники боевые – предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Состоят из:

- основы, предназначенные для удобства подгонки изделия на верхних конечностях пользователя;

- чашки из ударопрочного материала (крепится на основание);

- мягкой вставки для амортизации удара (размещается в основе изделия);

- двух тканых эластичных лент;

- двух пряжек-рамок на одну щель.

Наколенники тактические боевые – обеспечивают защиту коленного сустава при нахождении в позе полусидя с упором на колено. Состоит из:

- основы, выполняющие фиксирующую функцию изделия,

- чашки из ударопрочного пластика,

- мягкой вставки и двух тканых лент одна из которых эластичная.

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