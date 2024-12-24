Латвія передала Україні 612 конфіскованих у нетверезих водіїв авто на 2,25 млн євро

Україна отримала від Латвії авто для гуманітарних потреб.

Фото: 24 Канал

Україна отримала від Латвії 612 автомобілів, конфіскованих у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Загальна вартість переданих машин оцінюється у 2,25 млн євро, повідомляє латвійська Служба державних доходів (VID), передає Delfi.

Рішення стало можливим після ухвалення Сеймом Латвії 16 лютого 2023 року поправок до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні транспортні засоби, які перейшли у власність держави.

З моменту набуття чинності цих змін уряд Латвії ухвалив кілька рішень про передачу автомобілів Україні. За даними VID, всі 612 машин уже передані на підтримку українського населення.

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