На Netflix вышел второй сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

На сервисе Netflix вышел второй сезон популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Новый сезон состоит из семи эпизодов, все они уже доступны для просмотра.
События происходят спустя три года после событий первого сезона.
Как и в предыдущий раз, режиссером сериала является Хван Дон Хек.
Уже известно, что у сериала будет и третий сезон – он будет финальным и выйдет в 2025 году.
Для просмотра в украинском дубляже уже доступны все 7 эпизодов второго сезона.
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