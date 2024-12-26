На Netflix вышел второй сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

Для просмотра в украинском дубляже уже доступны все 7 эпизодов второго сезона.

Постер Netflix

На сервисе Netflix вышел второй сезон популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Новый сезон состоит из семи эпизодов, все они уже доступны для просмотра.

События происходят спустя три года после событий первого сезона.

Как и в предыдущий раз, режиссером сериала является Хван Дон Хек.

Уже известно, что у сериала будет и третий сезон – он будет финальным и выйдет в 2025 году.

Для просмотра в украинском дубляже уже доступны все 7 эпизодов второго сезона.

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