Киев утром 27 декабря окутает туман – видимость будет до 500 метров

Утром и первой половиной дня в столице ожидается туман.

Источник фото: nashkiev.ua

Утром и первой половиной дня 27 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В КГГА отмечают, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Также пешеходов просят быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.