Киев утром 27 декабря окутает туман – видимость будет до 500 метров

Утром и первой половиной дня 27 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В КГГА отмечают, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
Также пешеходов просят быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
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