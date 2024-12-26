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В Хмельницкой области мужчина пытался продать уникальный артефакт времен Великого переселения народов, фото

19:53, 26 декабря 2024
Правоохранители предотвратили продажу драгоценного артефакта – серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 годов.
В Хмельницкой области мужчина пытался продать уникальный артефакт времен Великого переселения народов, фото
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В Хмельницкой области предупредили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов.

В частности, правоохранители предотвратили противоправную продажу драгоценного артефакта – серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 лет.

Указывается, что уникальную находку житель Хмельницкой области пытался продать на одном из интернет-аукционов. Руководство музея обнаружило этот факт и обратилось с заявлением в прокуратуру.

«Предметы подобного стиля, который называется «стиль Сьоздала», считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а их распространение маркирует стремительное движение целых народов.

География распространения таких находок разнообразна – Волынь, Крым, Скандинавия, Венгрия, Германия, Северная Франция. Однако это редкие, единичные экземпляры, которых сегодня нет в коллекции музея», — рассказали в ОГП.

В ходе проверки правоохранительные органы установили данные продавца и изъяли артефакт.

В настоящее время назначена комплексная комиссионная и искусствоведческая экспертиза, а также экспертиза сплавов и металлов.

В Офисе Генпрокурора отметили, что культурные ценности – это объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Согласно закону, в случае обнаружения клада, составляющего культурную ценность, право собственности на него приобретает государство (ч. 4 ст. 343 Гражданского кодекса Украины).

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 343 Гражданского кодекса Украины лицо, обнаружившее такое сокровище, имеет право на получение от государства вознаграждения в размере до 20% от его стоимости на момент обнаружения, если оно немедленно уведомило Национальную полицию или органы местного самоуправления. о находке и передала ее.

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офис генерального прокурора

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