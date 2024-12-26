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60% бойцов Национальной гвардии на фронте, 40% – в правоохранительных функциях – командующий

16:35, 26 декабря 2024
Пивненко: Нацгвардия активно сотрудничает с МВД для быстрого реагирования на фронте.
60% бойцов Национальной гвардии на фронте, 40% – в правоохранительных функциях – командующий
Фото: wikipedia
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Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что 60% бойцов НГУ выполняют боевые задачи на линии фронта, в то время как 40% из них занимаются правоохранительными функциями. Он отметил, что Национальная гвардия, как часть Министерства внутренних дел Украины, имеет определенные преимущества, в частности в скорости взаимодействия с другими подразделениями МВД.

«Глава МВД часто бывает на передовой, знает ситуацию на фронте и по другим направлениям и задачам», - подчеркнул Пивненко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что министр внутренних дел активно поддерживает материально-техническое обеспечение НГУ и инициирует изменения в законодательстве для облегчения выполнения задач Национальной гвардии.

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