60% бійців Національної гвардії на фронті, 40% – у правоохоронних функціях – командувач

Півненко: Нацгвардія активно співпрацює з МВС для швидкого реагування на фронті.

Фото: wikipedia

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що 60% бійців НГУ виконують бойові завдання на лінії фронту, в той час як 40% з них займаються правоохоронними функціями. Він зазначив, що Національна гвардія, як частина Міністерства внутрішніх справ України, має певні переваги, зокрема у швидкості взаємодії з іншими підрозділами МВС.

«Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями», — підкреслив Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також додав, що міністр внутрішніх справ активно підтримує матеріально-технічне забезпечення НГУ та ініціює зміни в законодавстві для полегшення виконання завдань Національної гвардії.

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