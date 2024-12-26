Практика судів
  1. В Україні

60% бійців Національної гвардії на фронті, 40% – у правоохоронних функціях – командувач

16:35, 26 грудня 2024
Півненко: Нацгвардія активно співпрацює з МВС для швидкого реагування на фронті.
60% бійців Національної гвардії на фронті, 40% – у правоохоронних функціях – командувач
Фото: wikipedia
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що 60% бійців НГУ виконують бойові завдання на лінії фронту, в той час як 40% з них займаються правоохоронними функціями. Він зазначив, що Національна гвардія, як частина Міністерства внутрішніх справ України, має певні переваги, зокрема у швидкості взаємодії з іншими підрозділами МВС.

«Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями», — підкреслив Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також додав, що міністр внутрішніх справ активно підтримує матеріально-технічне забезпечення НГУ та ініціює зміни в законодавстві для полегшення виконання завдань Національної гвардії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Нацгвардія військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня

Причиною перенесення голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони стали внутрішні технічні неполадки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду