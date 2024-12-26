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С нового года вводится возможность дистанционного прохождения медосмотра и установления инвалидности

15:25, 26 декабря 2024
В зависимости от обстоятельств и потребностей человека оценивание будет проводится одним из четырех способов.
С нового года вводится возможность дистанционного прохождения медосмотра и установления инвалидности
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Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что процесс оценки функционирования может быть реализован в разных формах. В зависимости от обстоятельств и потребностей человека оценка проводится одним из следующих способов:

  1. Очный – непосредственно в учреждении здравоохранения.
  2. Дистанционный – с использованием методов и средств телемедицины.
  3. Заочный – без личного участия человека, исключительно по предоставленным документам.
  4. Выездной – по месту нахождения или лечения человека.

Условия проведения заочного рассмотрения

Заочная оценка повседневного функционирования проводится без личного присутствия пациента или его представителя. Такой формат оценивания будут проводить преимущественно для военнослужащих, участников боевых действий или пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов, подтвержденных соответствующей медицинской документацией.

Группы диагнозов для заочной оценки:

  • Злокачественные новообразования, имеющие III-IV стадию (подтвержденные КТ/МРТ, гистологией).
  • Болезни крови и кроветворных органов.
  • Туберкулез.
  • Осложнены гемиплегией, параплегией или тетраплегией.
  • Приобретенное отсутствие конечностей.
  • Состояние после трансплантации органов или имплантации искусственного водителя сердечного ритма.
  • Врожденные нарушения.
  • Болезни печени.

Заочный формат оценки выбирается, если такие пациенты не настаивают на очной оценке.

Этот формат обеспечивает быстрое и эффективное принятие решений, минимизируя затраты времени пациента и экспертной команды.

Для проведения заочной оценки все необходимые медицинские данные и документы должны быть полными и достоверными.

Когда производят выездное рассмотрение

Экспертная команда может производить рассмотрение по месту нахождения или лечения пациента в следующих случаях:

  • Если человек имеет объективные, документально подтвержденные трудности с передвижением и не подпадает под критерии заочного рассмотрения. В таком случае в направлении оценивания указывается желательная форма проведения оценки и причины выбора выездной формы.
  • Когда пациент – военнослужащий или участник боевых действий, находится на длительном стационарном лечении, но при этом его состояние не отвечает критериям заочного рассмотрения.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

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Минздрав МСЕК

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