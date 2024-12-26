С нового года вводится возможность дистанционного прохождения медосмотра и установления инвалидности

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.
В Министерстве здравоохранения объясняют, что процесс оценки функционирования может быть реализован в разных формах. В зависимости от обстоятельств и потребностей человека оценка проводится одним из следующих способов:
Условия проведения заочного рассмотрения
Заочная оценка повседневного функционирования проводится без личного присутствия пациента или его представителя. Такой формат оценивания будут проводить преимущественно для военнослужащих, участников боевых действий или пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов, подтвержденных соответствующей медицинской документацией.
Группы диагнозов для заочной оценки:
Заочный формат оценки выбирается, если такие пациенты не настаивают на очной оценке.
Этот формат обеспечивает быстрое и эффективное принятие решений, минимизируя затраты времени пациента и экспертной команды.
Для проведения заочной оценки все необходимые медицинские данные и документы должны быть полными и достоверными.
Когда производят выездное рассмотрение
Экспертная команда может производить рассмотрение по месту нахождения или лечения пациента в следующих случаях:
Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.
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