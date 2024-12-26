На Хмельниччині чоловік намагався продати унікальний артефакт часів Великого переселення народів, фото

Правоохоронці запобігли продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки епохи Великого переселення народів 425-450 років.

На Хмельниччині попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зокрема, правоохоронці запобігли протиправному продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки епохи Великого переселення народів 425-450 років.

Вказується, що унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

«Предмети подібного стилю, який має назву «стиль Сьоздала», вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів.

Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею», — розповіли в ОГП.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

Наразі призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Згідно з законом, у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава (ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала її.

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