Київ вранці 27 грудня окутає туман – видимість буде до 500 метрів

Вранці та в першій половині дня 27 грудня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
У КМДА зазначають, що фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
Також пішоходів просять бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
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