На Netflix вийшов другий сезон популярного південнокорейського серіалу «Гра в кальмара»

На сервісі Netflix вийшов другий сезон популярного корейського серіалу «Гра в кальмара». Новий сезон складається з семи епізодів, всі вони вже доступні для перегляду.
Події відбуваються через три роки після подій першого сезону.
Як і попереднього разу, режисером серіалу є Хван Дон Хьок.
Вже відомо, що серіал матиме і третій сезон – він буде фінальним і вийде у 2025 році.
Для перегляду в українському дубляжі вже доступні усі 7 епізодів другого сезону.
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