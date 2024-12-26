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На Netflix вийшов другий сезон популярного південнокорейського серіалу «Гра в кальмара»

22:00, 26 грудня 2024
Для перегляду в українському дубляжі вже доступні усі 7 епізодів другого сезону.
На Netflix вийшов другий сезон популярного південнокорейського серіалу «Гра в кальмара»
Постер Netflix
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На сервісі Netflix вийшов другий сезон популярного корейського серіалу «Гра в кальмара». Новий сезон складається з семи епізодів, всі вони вже доступні для перегляду.

Події відбуваються через три роки після подій першого сезону.

Як і попереднього разу, режисером серіалу є Хван Дон Хьок

Вже відомо, що серіал матиме і третій сезон – він буде фінальним і вийде у 2025 році.

Для перегляду в українському дубляжі вже доступні усі 7 епізодів другого сезону.

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