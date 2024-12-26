У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

У Верховній Раді 26 грудня зареєстровано законопроект 12361 щодо виїзду з України окремих категорій громадян на навчання. Серед ініціаторів законопроекту народні депутати Руслан Горбенко, Сергій Козир, Ірина Кормишкіна, Олександр Федієнко, Микита Потураєв, Вадим Івченко, Павло Фролов та інші.

Текст ще не опубліковано, втім, раніше співавтор законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко заявив, що народні депутати готують законопроект, який дозволить студентам, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі України. Як зазначив він у коментарі Укрінформу, «ми готуємо законопроект, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України», — сказав він.

За словами парламентарія, йдеться про осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами іноземних вишів денної форми навчання.

«Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з Батьківщиною та рідними, які проживають в Україні», — зазначив Горбенко.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше Верховний Суд у постанові від 28 лютого 2024 року по справі 240/29892/22 вказав, що відстрочка студенту у зв’язку з навчанням за кордоном не є підставою для зняття обмежень на виїзд з України, запровадження яких продиктоване необхідністю мобілізації.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», в іншій постанові від 12 листопада 2024 року по справі №380/11916/22 Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом іноземного вишу, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ.

Зокрема, КАС ВС вказав, що рішення про відмову у перетині державного кордону має бути обґрунтованим із зазначенням причин відмови, а не просто з посиланням на закон про правовий режим воєнного стану. Крім того, рішення прикордонників про відмову з посиланням на ненадання підтверджуючих документів повинно визначати, які документи потрібно було надати.

По цій справі були висловлені дві протилежні окремі думки.

Так, суддя-доповідач Сергій Уханенко висловив окрему думку, але збіжну з загальною позицію, де додатково вказав на такі свої висновки:

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України, яке передбачене статтею 33 Конституції, може встановлюватися виключно законами України як актами вищої юридичної сили;

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати

Втім, суддя Верховного Суду Олеся Радишевська висловила іншу окрему думку, в якій вказала, що обмеження на виїзд для громадян віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком.

«Обмеження на виїзд з України для громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації (віком від 18 до 60 років), зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (стаття 64 Конституції України).

Право на відстрочку від призову під час мобілізації, на підставі абзацу 2 ч. 3 статті 23 Закону №3543-XII, не є безумовною та самостійною підставою для перетину державного кордону України в умовах воєнного стану» - вказала суддя.

Автор: Наталя Мамченко

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