Мокрый снег и гололед – какая погода будет в Украине 27 декабря

Утром и первой половиной дня в северной части и местами в западных областях туман.

В Украине в пятницу, 27 декабря, будет облачно. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, синоптики прогнозируют на крайнем юге страны, ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Утром и первой половиной дня в северной части и местами в западных областях туман.

Ветер северо-восточный (на западе и севере страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 4-9° мороза (днем в Закарпатье и Крыму 1-6° тепла).

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