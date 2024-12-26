Во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Британии резко снизилось желание общественности поддерживать Украину до победы.

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В семи странах Западной Европы резко снизилась поддержка Украины до победы над РФ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты опроса YouGov.

Опрос был проведен в декабре во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании.

Согласно результатам, желание общественности поддерживать Украину до победы (даже если это означало бы продолжение войны) резко упало во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Опрос показал, что готовность поддерживать Украину в критическое время остается высокой в ​​Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании – 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Италии. Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину к ее победе.

Журналисты подчеркивают, что непонятно, чем вызван такой сдвиг — снижением интереса к войне или растущей усталостью.

Во Франции, Германии и Швеции доля желающих Украине победы – и болеет ее победой – остается стабильной с начала 2023 года, хотя в других странах она снизилась, добавляет издание.

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