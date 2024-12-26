В городском приложении Киев Цифровой можно отправить тайные поздравления с праздниками

В приложение добавили обновление, в котором пользователи могут стать тайными почтальонами для случайных людей.

В Киеве обновили городское приложение Киев Цифровой и добавили функцию Тайный почтальон.

С 25 декабря по 14 января пользователи могут создать цифровую открытку, выбрать праздничный псевдоним, написать пожелания к праздникам и отправить их случайному адресату. В ответ придет поздравление от другого пользователя.

Чтобы распространить Рождественское настроение по городу, нужно обновить приложение Киев Цифровой до последней версии.

«Если отправите открытку, то и себе получите от Тайного почтальона. С особым пожеланием, праздничной музыкой и рисунками украинских иллюстраторов. Делитесь открытками в соцсетях и участвуйте в розыгрыше призов. Когда вы получите открытку, нажмите «поделиться» и пошерте ваши пожелания в соцсетях. Укажите хештег #kyivdigital, чтобы мы не пропустили ваше сообщение», – добавила команда Цифрового.

Выиграть можно теплые аксессуары от Цифрового магазина.

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