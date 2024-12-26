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Причиной авиакатастрофы лайнера Azerbaijan Airlines стала российская ракета - СМИ

15:23, 26 декабря 2024
Как сообщается, причиной крушения самолета стала российская ракета класса «земля-воздух».
Причиной авиакатастрофы лайнера Azerbaijan Airlines стала российская ракета - СМИ
Фото: AP Photo / Azamat Sarsenbayev
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул в Актау 25 декабря, стал жертвой российской системы ПВО. Его сбила ракета "земля-воздух". Об этом пишет издание Euronews.

Как сообщается, ракета взорвалась рядом с самолетом, нанеся повреждения, повлекшие катастрофу.

Произошло это во время активности беспилотников над Грозным.

Как пишет издание, поврежденному самолету не позволили совершить посадку в российских аэропортах, поэтому ему пришлось лететь через все Каспийское море в Актау.

Отмечается, что системы GPS навигации самолета были по всему пути полета над морем заглушены.

Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", сообщает издание AnewZ.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек.

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