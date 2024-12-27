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Літак був збитий на території РФ — в Азербайджані вимагають вибачень від російської сторони

08:32, 27 грудня 2024
Депутат Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения за атаку средствами ПВО на самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Літак був збитий на території РФ — в Азербайджані вимагають вибачень від російської сторони
Фото: lada.kz
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Російська сторона має вибачитися за підбиття ракетою ППО цивільного літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який летів з Баку до Грозного. Про це заявив депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan.

"Літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним. І заперечувати це неможливо", - сказав Мусабеков.

За його словами, замість того, щоб "діяти адекватно та вибачитися", в Росії "деякі вчиняють певні дії в медіа, щоб замітати сліди".

"Ті, хто вчинив це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, необхідно виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим. Якщо не буде цього, то відносини, звісно, ​​перетечуть в іншу площину", - заявив парламентар.

Депутат також нагадав випадок вибачення та виплати компенсацій азербайджанською стороною за аварію російського військового вертольота під час "44-денної війни 2020 року", коли, за його словами, винних покарали.

"Такі цивілізовані відносини. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закритий, має бути сповіщено, щоб сюди ніхто не прилітав", - наголосив Мусабеков.

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав в Актау 25 грудня, став жертвою російської системи ППО. 

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рф Казахстан ППО

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