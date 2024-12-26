Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон

На нараді обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

«Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну», - сказав Зеленський.

За його словами, головна задача на сьогодні - створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні та «робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції».

Президент зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

«Я провів сьогодні нараду щодо цього - були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще розмови з представниками українського бізнесу - про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання», - зазначив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.