Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, выехавших за границу

На совещании обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан, работать в Украине.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по возвращению украинцев, выехавших за границу из-за войны.

На нем, в частности, обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.

«Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тем решениям, тем новациям, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, выехавших из-за войны», - сказал Зеленский.

По его словам, главная задача на сегодняшний день - создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине и «делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции».

Президент отметил, что украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться и восстанавливаться из руин.

«Я провел сегодня совещание по этому поводу – были вице-премьер-министры Чернышев, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще разговоры с представителями украинского бизнеса – о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание», - отметил Глава государства.