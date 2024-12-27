Самолет был сбит на территории РФ — в Азербайджане потребовали извинений от российской стороны

Депутат Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения за атаку средствами ПВО на самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Российская сторона должна принести извинения за подбитие ракетой ПВО гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный. Об этом заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в интервью изданию Turan.

"Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - сказал Мусабеков.

По его словам, вместо того, чтобы "действовать адекватно и принести извинения", в России "некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы".

"Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость", - заявил парламентарий.

Депутат также напомнил случай принесения извинений и выплаты компенсаций азербайджанской стороной за крушение российского военного вертолета во время "44-дневной войны 2020 года", когда, по его словам, виновные понесли наказание.

"Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал", - подчеркнул Мусабеков.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул в Актау 25 декабря, стал жертвой российской системы ПВО.

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