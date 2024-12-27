Самолет был сбит на территории РФ — в Азербайджане потребовали извинений от российской стороны

Российская сторона должна принести извинения за подбитие ракетой ПВО гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный. Об этом заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в интервью изданию Turan.
"Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - сказал Мусабеков.
По его словам, вместо того, чтобы "действовать адекватно и принести извинения", в России "некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы".
"Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость", - заявил парламентарий.
Депутат также напомнил случай принесения извинений и выплаты компенсаций азербайджанской стороной за крушение российского военного вертолета во время "44-дневной войны 2020 года", когда, по его словам, виновные понесли наказание.
"Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал", - подчеркнул Мусабеков.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул в Актау 25 декабря, стал жертвой российской системы ПВО.
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