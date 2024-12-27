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На Дніпропетровщині судитимуть фінансистку військової частини за незаконні бойові виплати на 700 тисяч гривень

21:13, 27 грудня 2024
На Дніпропетровщині обвинувачують начальницю військової служби у незаконних виплатах за фіктивні відрядження.
На Дніпропетровщині судитимуть фінансистку військової частини за незаконні бойові виплати на 700 тисяч гривень
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, що дислокувалася на Дніпропетровщині. Жінку обвинувачують у тому, що вона допомагала підлеглим незаконно отримувати бойові виплати. Про це повідомили в ДБР.

За версією слідства, посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже весь особовий склад її служби відправлявся на Схід України для виконання бойових завдань. Однак насправді фінансисти та бухгалтери не брали участі в бойових діях, а лише регулярно отримували доплати.

Протягом шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень за фіктивні відрядження.

За результатами досудового розслідування збитки державі були повністю відшкодовані. Фінансистка обвинувачується у розтраті державного майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Обвинувальний акт направлено до суду. За скоєне обвинувачена може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

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