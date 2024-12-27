На Дніпропетровщині судитимуть фінансистку військової частини за незаконні бойові виплати на 700 тисяч гривень

На Дніпропетровщині обвинувачують начальницю військової служби у незаконних виплатах за фіктивні відрядження.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, що дислокувалася на Дніпропетровщині. Жінку обвинувачують у тому, що вона допомагала підлеглим незаконно отримувати бойові виплати. Про це повідомили в ДБР.

За версією слідства, посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже весь особовий склад її служби відправлявся на Схід України для виконання бойових завдань. Однак насправді фінансисти та бухгалтери не брали участі в бойових діях, а лише регулярно отримували доплати.

Протягом шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень за фіктивні відрядження.

За результатами досудового розслідування збитки державі були повністю відшкодовані. Фінансистка обвинувачується у розтраті державного майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Обвинувальний акт направлено до суду. За скоєне обвинувачена може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.