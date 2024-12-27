Андрій Сибіга закликав до справедливого розслідування катастрофи AZAL та не дозволити Росії брехати

Міністр Сибіга заявив, що Росія намагається приховати сліди злочину в катастрофі літака AZAL.

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до справедливого та прозорого розслідування обставин катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» (AZAL).

«Катастрофа літака «Азербайджанських авіаліній» жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море», – заявив міністр.

За словами очільника МЗС, «швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину. Чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи».

Україна наполягає на об’єктивному розслідуванні, щоб притягнути винних до відповідальності та не дозволити Росії уникнути покарання або перекласти провину.

«Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину», – наголосив Андрій Сибіга.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

В Азербайджані вимагають вибачень від російської сторони.

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