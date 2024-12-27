Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру — МЗС

Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру. Водночас робота над зустріччю ще продовжується. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.

За його словами, формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни.

Тихий наголосив, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру. Також були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції, зазначив він.

«Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним — треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними», — додав він.

За словами речника МЗС, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не «подія заради події».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру.

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