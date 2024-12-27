У смерті співмешканця звинуватила його самого — суд призначив покарання жінці за вбивство

Обвинувачена заявила, що співмешканець аби налякати її, сам собі встромив ніж у груди.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок 36-річній жительці селища Ружина, яку визнав винною у вбивстві співмешканця та призначив покарання – 8 років позбавлення волі. До набрання вироком чинності обвинувачена продовжить перебувати під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду.

Кримінальне провадження розглядала колегія у складі трьох суддів. Суд встановив, що подія сталася у липні минулого року у селищі Ружині. Вранці обвинувачена, перебуваючи у будинку разом зі своїм співмешканцем у стані алкогольного сп′яніння, завдала йому одного удару ножем у груди, пробивши легеню, що призвело до смерті.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину заперечила та наполягала на тому, що не вбивала співмешканця. Нібито це він під час розмов за чаркою, аби налякати жінку, сам собі встромив ніж у груди. Вона ж, за її словами, забрала ніж, аби чоловік більше нікому не зашкодив, та викликала швидку допомогу.

Проте версію самоушкодження повністю спростовано висновком експерта, який зазначено у вироку: «Враховуючи локалізацію рани на шкірі, хід раньового каналу, пошкодження 4-го ребра та глибину раньового каналу, експерт вважає, що спричинення даного тілесного ушкодження самому собі є маловірогідним». Винуватість жінки доведено також і іншими доказами.

Обираючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно особливо тяжкий злочин, а також обставини його вчинення, заперечення вини обвинуваченою, її особу – жінка досі не мала судимостей, має на утриманні неповнолітню дитину. Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа №291/1277/23).

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