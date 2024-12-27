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У смерті співмешканця звинуватила його самого — суд призначив покарання жінці за вбивство

17:30, 27 грудня 2024
Обвинувачена заявила, що співмешканець аби налякати її, сам собі встромив ніж у груди.
У смерті співмешканця звинуватила його самого — суд призначив покарання жінці за вбивство
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок 36-річній жительці селища Ружина, яку визнав винною у вбивстві співмешканця та призначив покарання – 8 років позбавлення волі. До набрання вироком чинності  обвинувачена продовжить перебувати під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду.

Кримінальне  провадження розглядала колегія у складі трьох суддів. Суд встановив, що подія сталася у липні минулого року у селищі Ружині. Вранці обвинувачена, перебуваючи у будинку разом зі своїм співмешканцем у стані алкогольного сп′яніння, завдала йому  одного удару ножем у груди, пробивши легеню, що призвело  до смерті.

У судовому засіданні обвинувачена свою  вину заперечила та наполягала на тому, що не вбивала співмешканця.  Нібито це він під час розмов за чаркою, аби налякати жінку, сам собі встромив ніж у груди. Вона ж, за її словами, забрала ніж, аби  чоловік  більше нікому не  зашкодив, та викликала швидку допомогу.

Проте версію самоушкодження повністю спростовано висновком  експерта, який зазначено у вироку: «Враховуючи локалізацію рани на шкірі, хід раньового каналу, пошкодження 4-го ребра та глибину раньового каналу, експерт вважає, що спричинення даного тілесного ушкодження самому собі є маловірогідним». Винуватість жінки доведено також і іншими доказами.

Обираючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно особливо тяжкий злочин, а також обставини його вчинення, заперечення вини обвинуваченою, її  особу – жінка  досі не мала судимостей, має на утриманні  неповнолітню дитину. Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа №291/1277/23).

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