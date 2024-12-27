В смерти сожителя обвинила его самого - суд назначил наказание женщине за убийство

Обвиняемая заявила, что сожитель, чтобы испугать ее, сам себе воткнул нож в грудь.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор 36-летней жительнице поселка Ружина, которую признал виновной в убийстве сожителя и назначил наказание – 8 лет лишения свободы. До вступления приговора в силу обвиняемая продолжит находиться под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное производство рассматривала коллегия из трех судей. Суд установил, что событие произошло в июле прошлого года в Ружине. Утром обвиняемая, находясь в доме вместе со своим сожителем в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ему один удар ножом в грудь, пробив легкое, что привело к смерти.

В судебном заседании обвиняемая свою вину отрицала и настаивала на том, что не убивала сожителя. Якобы это он во время разговоров за рюмкой, чтобы испугать женщину, сам себе воткнул нож в грудь. Она же, по ее словам, забрала нож, чтобы мужчина больше никому не навредил, и вызвала скорую помощь.

Однако версия самоповреждения полностью опровергнута выводом эксперта, который указан в приговоре: «Учитывая локализацию раны на коже, ход раневого канала, повреждение 4-го ребра и глубину раневого канала, эксперт считает, что причинение данного телесного повреждения самому себе маловероятно». Виновность женщины доказана и другими доказательствами.

Выбирая вид и меру наказания, суд учел, что совершено особо тяжкое преступление, а также обстоятельства его совершения, отрицание вины обвиняемой, ее личность – женщина до сих пор не имела судимостей, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание обвиняемой, судом не установлены.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело №291/1277/23).

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