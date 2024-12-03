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Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру

08:41, 3 грудня 2024
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія перешкоджатиме проведенню Саміту миру.
Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова запросити Росію на другий Саміт миру. Але Путін не зацікавлений у мирі. Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

За словами Глави держави, українська сторона вже підготувала детальний документ, який базується на головних пунктах "Формули миру". Його представлять як країнам, які підтримували цей план, так і тим, хто не підтримав: 

"Після першого Саміту ми домовилися, що проведемо відповідні конференції з кожним із пунктів формули миру і підготуємо вже детальний документ до кінця листопада. Дев'ять конференцій, де були 50+ країн, ми всі конференції провели, документ готовий, він детальний і відпрацьований", - сказав Зеленський.

 Зеленський застеріг, що РФ зробить все для того, щоб скасувати проведення Саміту та припинити існування самої "Формули миру".

"Ми не відмовляємось від своєї позиції. Як всі лідери й хотіли - на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо, але я хочу всім нагадати країнам, які сумнівалися, чи бути на першому саміті, без Росії. Я їм казав, - ви побачите, що Росія зробить усе, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутньою на другому саміті. Вона не цікавиться закінченням війни, Путіна не цікавить мир", - додав Президент.

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росія Володимир Зеленський

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